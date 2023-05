De Ketelaere resta un oggetto misterioso in Italia. Il Milan s'interroga su come tutelare l'investimento fatto l'estate scorsa. Non c'è alcuna intenzione di cercare sul mercato estero un acquirente che permetta di rientrare almeno in parte dei 33 milioni di euro spesi. I rossoneri restano convinti che la prossima stagione possa finalmente essere quella dell'exploit e non si impegneranno a cercare soluzioni alternative.



A meno che le soluzioni alternative non si facciano avanti da sole. Senza troppe controindicazioni: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, un ipotetico prestito al Monza di Berlusconi e Galliani ne avrebbe poche. Il giocatore potrebbe restare a vivere a Milano, ma in un contesto tecnico più piccolo e con meno pressioni potrebbe sentirsi di nuovo a suo agio. Se riuscisse a esprimere le sue qualità, il Milan ritroverebbe nel 2024 un potenziale campioncino.



Più difficile che De Ketelaere viaggi scortato da Ibrahimovic: indiscrezioni dalla Francia rilanciano l'opzione Monza anche per Zlatan. Che però deve prima capire cosa fare...da grande: se continuare a giocare o se gli acciacchi fisici consiglieranno di chiudere qui una carriera gloriosa.