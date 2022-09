Solo 7 minuti giocati in stagione e la sensazione di avere una montagna da scalare per guadagnare più spazio. Matteo Gabbia è molto indietro nelle gerarchie del Milan di Stefano Pioli, chiuso da tre giocatori importanti come Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu in attesa di Malick Thiaw. Per il centrale di Busto Arsizio. E una mano potrebbe arrivare anche dal regolamento delle liste per la Champions League dato che da gennaio il club rossonero può fare meno di un giocatore.Matteo Gabbia potrebbe non essere l’unico giocatore a salutare il Milan in prestito nel mercato di gennaio.. Ecco perché una cessione a titolo temporaneo potrebbe essere la soluzione giusta anche in virtù dalle tante manifestazioni d’interesse che il Milan ha ricevuto nelle ultime settimane. Va però convinto il giocatore che già la scorsa estate aveva declinato diverse proposte pur di rimanere in rossonero.