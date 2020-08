Milan e Atletico Madrid lo avevano corteggiato con insistenza prima del trasferimento dalla Dinamo Zagabria all'RB Lipsia, con il quale ha conquistato le semifinali di Champions League proprio ai danni dei Colchoneros. Ora Dani Olmo si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Intervistato da TVE, lo spagnolo parla del mancato trasferimento alla corte di Simeone: "Sono dove voglio stare e dove mi hanno voluto davvero. Sono felice di essere qui, di aver conquistato le semifinali e penso alla partita di martedì prossimo con il PSG. E' una rivale difficile, una delle migliori squadre d'Europa. Lo ha dimostrato con l'Atalanta. Hanno ottimi giocatori e dobbiamo concentrarci su noi stessi per arrivare in finale".