Il Milan continua a studiare e programmare il proprio futuro, ma nei progetti del club rimane complicato il rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma in scadenza 30 giugno 2021. Il club rossonero vorrebbe prolungarlo ma né il giocatore, né Mino Raiola sono disposti a ridursi l'ingaggio nonostante il clima di spending review e riduzione del monte ingaggi in programma per il club rossonero.