Milan, Fonseca sarà il nuovo allenatore: affare fatto, i dettagli

Calciomercato

Il Milan ha scelto il suo nuovo allenatore, non ci sono più dubbi. È fatta per Paulo Fonseca con il quali sono stati ultimati anche gli ultimissimi dettagli. Ora manca l’ultimo step che è quello relativo alla firma prevista al rientro dall'impegno amichevole in Australia contro la Roma, in programma il 31 maggio.



DETTAGLI- Paulo Fonseca ha preferito accettare la corte del Milan nonostante la proposta del club rossonera sia stata economicamente più bassa rispetto a quella del Marsiglia: triennale a 3 milioni più bonus. Nella sua scelta ha pesato il progetto propostogli, il fascino del club rossonero e la possibilità di esprimersi con una rosa che ben si può adattare, per caratteristiche, ai suoi principi di gioco.

Il Milan attende Fonseca per le firme e l’annuncio ufficiale, previsto per l’inizio della prossima settimana. L’indizio di Ibrahimovic di ieri sui social ha creato scompiglio ma l