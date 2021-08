Jens-Petter Hauge saluta il Milan. L'esterno norvegese, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, partirà domenica per la Germania e lunedì svolgerà le visite mediche con l’Eintrach Francoforte: come anticipato, la formula dell’operazione è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.



I DETTAGLI - Dopo la prima offerta da 7-8 milioni di euro, respinta dal club di via Aldo Rossi, è arrivato il rilancio da parte dei tedeschi, che hanno esaudito le rrichieste della società rossonera: l'operazione si chiude in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 12 milioni di euro. Dopo solo una stagione, Hauge dice addio al Milan.