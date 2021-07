"Alea iacta est", "il dado è tratto". Il Milan, dopo l'arrivo odierno di Olivier Giroud, batte un altro colpo importante in ottica rafforzamento dell'organico in chiave Serie A e Champions League. E' fatta per il ritorno a Milano da Madrid di Brahim Diaz, talento spagnolo classe 1999: l'operazione che lo riporta in rossonero è infatti stata chiusa nelle scorse ore, in maniera definitiva.



I DETTAGLI - La formula è quella del prestito biennale da 3 milioni di euro (1,5 milioni a stagione), con diritto di riscatto fissato a 22 milioni e controriscatto per i Blancos a 27 milioni di euro.​ Brahim potrebbe tornare a Milano già nel weekend. Paolo Maldini e Ricky Massara battono dunque un altro colpo, dimostrandosi i più attivi fino a questo momento in una sessione di mercato per ora povera di movimenti. E non è finita qui...