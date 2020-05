Anche l’ultimo pezzo si aggiunge al puzzle: Franck Kessié è in arrivo della Costa d’Avorio e già nelle prossime ore atterrerà a Bologna per poi fare ritorno a Milano. Il centrocampista del Milan ha raggiunto l’Italia con un volo privato e già domani dovrebbe effettuare il primo tampone che certificherà il suo stato di salute.



COME IBRA - Stesso iter di Ibrahimovic: due tamponi ravvicinati, se entrambi daranno esito negativo, Kessié eviterà di effettuare la quarantena. Il calciatore si era finora allenato in Africa, su un campo sportivo a sua totale disposizione e dai prossimi giorni si metterà a disposizione di Pioli. Se con allenamenti collettivi o individuali è ancora tutto da vedere, visto il braccio di ferro dei club con la Figc.