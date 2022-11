Il tema del nuovo stadio a Milano divide la città. Otto consiglieri di maggioranza del centrosinistra al Comune si sono espressi, che nel corso di una conferenza stampa nella sede del Comune ha spiegato: "Siamo otto consiglieri di maggioranza non d'accordo su questo progetto, con Marcora di centrodestra arriviamo a nove".- "Il motivo è ambientale, perché nel progetto del nuovo stadio non c'è sostenibilità; solo per l'abattimento di San Siro e la ricostruzione di un altro impianto. Il 98% delle persone che hanno partecipato al dibattito pubblico sostiene che questo progetto non va bene, mi auguro che il Comune ne tenga conto".- Pronto a intervenire sulla questione anche il neo Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che potrebbe provare a salvare San Siro, come conferma Enrico Marcora di Fratelli d'Italia: "perché la soprintendenza non dovrebbe dare il via libera a un bene tutelato. Se qualcosa andrà contro la legge, interverrà".- Intervenuto all'Ansa, Sgarbi ha parlato così: "Il Meazza non si tocca. Lo dice la legge, non io.e non si può buttare giù. Se invece serve un vincolo lo metterò io. Ma non serve un vincolo per salvare questo stadio, servirebbe una decisione del ministero per dire di abbatterlo ma non arriverà mai".- "Capisco Sala ( QUI le sue parole), ma io metto la Pietà Rondanini e la sua collocazione come l’emblema di un errore che non si ripeterà - continua Sgarbi - Qui non si farà questo errore,", ha chiuso criticando il nuovo allestimento dell’opera di Michelangelo al Castello Sforzesco.- Anche il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Matteo Salvini ha commentato il tema del nuovo stadio: ", alla società e ai tifosi. Si scelga subito il nuovo San Siro, altrimenti si vada a Sesto".