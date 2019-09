Prima commissione consiliare al Comune di Milano per discutere del nuovo stadio e dei progetti presentati ieri da Milan e Inter. Gran parte dei consiglieri è apparsa scettica o contraria all'abbattimento di San Siro: la maggioranza di centrosinistra è divisa tra un'anima contraria che vorrebbe la ristrutturazione del Meazza e una che sarebbe favorevole al nuovo stadio, pur chiedendo maggiore "trasparenza" sulla riqualificazione dell'area circostante.



Entro il 10 ottobre il Comune di Milano deciderà se concedere la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera, riducendo così nel caso i tempi e semplificando le procedure. Il Piano del governo del territorio approderà in aula settimana prossima e dovrà essere approvato entro il 14 ottobre.



Il capogruppo del PD in Comune, Filippo Barberis commenta: "Non c'è una sanzione se si supera questo termine, non accompagnerò mai il Consiglio comunale in una decisione affrettata su un tema del genere. Il progetto di ristrutturazione di San Siro presentato dalle squadre è sconveniente perché costoso e lungo, prevede la sospensione per 4 anni delle partite. Vogliamo capire perché è stata presa in considerazione questa ipotesi e non altre di cui si è parlato in passato meno onerose e con tempi più ristretti, non deve esserci il dubbio che questa soluzione è stata proposta perché è funzionale all'abbattimento di San Siro".



Il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale aggiunge: "Non basta che ce lo dicano le società, vogliamo una perizia, uno studio terzo che ci dica che è impossibile avere spazi moderni a San Siro".



Patrizia Bedori del Movimento 5 Stelle commenta: "E' nata una campagna di urbanistica mediatica, il tema non è solo quello dello stadio ma anche quello delle aree attorno dove potrebbero essere realizzate funzioni pregiate ad alta redditività. Ma di centri commerciali è piena la città e lì in quella zona risulterebbe nefasto per il tessuto sociale del quartiere".



Per Inter e Milan hanno partecipato alla commissione Mark Vanhuuksloot, responsabile del progetto per il club nerazzurro, e Domenico Barile, capo staff del presidente rossonero Paolo Scaroni. La posizione dei due club è che San Siro "non risponde più a quelle che sono le esigenze dei club e dei tifosi. Milano ha bisogno di un nuovo stadio, dove vivere 365 giorni all'anno e passare anche del tempo libero".