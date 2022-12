Un nuovo obiettivo per il futuro vede protagoniste e rivali sul mercato ile ilche stanno continuando a sondare il mercato alla ricerca di nuovi talenti da inserire in rosa e valorizzare. L'ultimo in ordine di tempo è, centrocampista classe 1999 che è sotto contratto con ilNato in Olanda da papà turco e madre olandese (ma nata in Canada)venendo però subito visionato e messo sotto contratto dalcon cui fa tutto il percorso delle giovanili fino all'esordio in prima squadra.in realtà approdando in prima squadra ha iniziato sempre più a spaziare sugli esterniNon altissimo, arriva al metro e 73, Kadioglu è approdato nel luglio 2018 al Fenerbahce che ha scelto di investire su di lui facendogli anche abbandonare le nazionali giovanili olandesi in favore di quella turca, maggiore, con cui quest'anno ha trovato l'esordio in Nations League. Ha una valutazione alta, di non meno di 20 milioni, maha confermato in un'interivsta concessa in Turchia l'interessamento di Milan e Napoli:, ma la nostra priorità resta il Fenerbahce. Vuole vincere il campionato qui, fare il bene del club.Contatti, idee, dopo l'affare Kim l'asse Turchia-Italia potrebbe nuovamente accendersi.