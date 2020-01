Cercato da Milan e Roma, Gianluca Scamacca si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Ascoli. Paolo Paoloni, agente dell'attaccante di proprietà del Sassuolo, parla a SerieBnews.com: "Piace molto in Serie A a squadre di altissima fascia. Bisogna capire se il Sassuolo lo vuole adesso o a giugno, è l’attaccante della Nazionale Under 21, è normale che abbia tutto questo interesse intorno a lui. Se sta imparando il portoghese? Ma no, anche se siamo onesti: il Benfica ci ha fatto sapere che segue il calciatore, come tante altre top di Serie A".