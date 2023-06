. Oggi il mercato è fermo e neppure le antagoniste del Milan possono dire di avere fatto passi in avanti significativi sul piano degli acquisti e delle cessioni.Anch’io, al contrario di tanti tifosi rossoneri, resto convinto che la coppia farà molto bene, non fosse altro perché lavoreranno in un team con altri specialisti della gestione sportiva. Ma si sa com’è fatto il tifoso. Quando la palla non rotola più e arriva ufficialmente l’estate (domani), l’impazienza si mescola alla curiosità, la speranza al desiderio e si accende quel prodigioso paradiso di effetti speciali che si chiama Calciomercato.per non far gravare sul solo Giroud il peso del reparto., visto che l’infortunio è raro ed esige lunghissime cure., non un fenomeno, ma uno che la sua parte l’ha fatta e che oggi manca. Ovviamente di questo e molto altro Furlani e Moncada sono a conoscenza.. E Furlani, che è un grande tifoso rossonero, sa che cosa vuol dire.