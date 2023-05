Il gol ha stupito, l’esultanza ha incuriosito. Stiamo parlando della rete spettacolare di Theo Hernandez che ha chiuso la sfida con la Lazio. Una sgroppata sulla fascia conclusa con un gran sinistro che ha fatto esplodere i tifosi del Milan. Per festeggiare una prodezza del genere serviva un’esultanza al livello.



ESULTANZA - Theo si è adoperato in un lungo e complesso balletto, di quelli che vanno in tendenza su TikTok. E, tra le varie mosse, il terzino rossonero ha fatto il dj, impersonando le classiche movenze di chi mette i dischi. Ma da dove nasce l’idea? Come testimoniato da un video postato sul profilo Instagram della compagna Zoe Cristofoli, solo poche settimane fa Theo aveva ospitato una serata a tema musicale mettendosi alla console tra le mura di casa propria. Una passione che è diventata anche traccia da seguire per festeggiare.