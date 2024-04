Milan, ecco Cardinale: contatto col sindaco Sala e vertice per il dopo Pioli

Daniele Longo

13 minuti fa



Gerry Cardinale è a Milano. Il proprietario del Milan stasera sarà a San Siro per assistere al derby contro l'Inter, ma la sua giornata è ricca di altri impegni. Infatti è in agenda un contatto con il sindaco Beppe Sala per affrontare il tema legato allo stadio, anche se la prima opzione per il club rossonero resta quella che porta a San Donato.



TOTO-ALLENATORE - Cardinale si vede poi con i dirigenti Ibrahimovic, Furlani, Moncava e D'Ottavio per fare il punto della situazione. Fra i temi da discutere c'è anche e soprattutto quello per l'allenatore della prossima stagione, visto che Stefano Pioli è destinato a non essere confermato.