Milan, ecco cosa filtra sul rinnovo di Pioli: Conte è più lontano

Daniele Longo

4 minuti fa



La splendida primavera del Milan, con tredici punti recuperati alla Juve e un quarto di finale di Europa League raggiunto scioltezza, da un lato ha aumentato la consapevolezza della dirigenza di aver gettato le basi per un futuro importante dall’altro ha aumentato i rimpianti per una corsa scudetto salutata troppo presto. Pioli ha avuto il merito, riconosciuto da tutta la dirigenza, di aver risollevato una stagione e mantenuto unito il gruppo quando la crisi di dicembre sembrava aver inferto un brutto colpo a tutto l’ambiente.



IL PUNTO SULLA PANCHINA - Rispetto a due mesi fa Pioli ha aumentato le chances di rimanere sulla panchina rossonera, ma la partita è ancora aperta. Ecco perché il Milan non ha ancora avviato una trattativa per il rinnovo del contratto del tecnico emiliano in scadenza nel 2025. A fine stagione Cardinale raccoglierà le analisi di tutti, da Furlani a Ibrahimovic passando per Moncada e D’Ottavio, e poi prendere una decisione finale. Il Diavolo segue sempre Thiago Motta, che però ha un accordo di massima con la Juventus per la prossima stagione e valuta anche delle alternative estere. In forte ribasso invece le quotazioni di Antonio Conte per motivi economici e progettuali: il Milan preferirebbe un profilo più aperto alla condivisione del mercato e della programmazione.