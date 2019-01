Federico, nuovo allenatore della Primavera del, ha parlato a Milan TV: ", un'atmosfera magica quando si entra qui dentro, sia per chi lavora in prima squadra sia per chi gioca in Primavera. Sono partito dalle Giovanili, poi sono passato alle categorie basse, come ho fatto da giocatore, e questo percorso non mi ha spaventato, anzi mi ha sempre dato lo stimolo di andare avanti. Ed è ciò che mi ha portato a venire qui. La situazione la conoscete,, ma sono convinto che possiamo farcela tutti insieme. Lavorare due anni e mezzo qui a Milanello è stato un regalo per me, stare con i campioni mi ha fatto scoprire tante cose.Arrivai a gennaio quando le cose non stavano andando per il verso giusto, poi la squadra fece una rimonta incredibile e meritatamente vinse quello scudetto.. Potersi allenare qui è un privilegio, lavorare con quelli della prima squadra e la voglia di arrivare, ti permettono di arrivare in alto. L'allenatore che mi ha dato di più a livello umano e tecnico è stato Galeone, l'ho incontrato a Perugia nell'anno della Serie B. Poi ho incontrato dei veri gestori dello spogliatoi come Ancelotti e Zaccheroni, bisogna prendere le angolazioni positive di ognuno e portarle con sé".