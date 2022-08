La casa del Milan è la Champions. Il 25 agosto i rossoneri conosceranno gli avversari del girone, intanto il club ha reso note le modalità di vendita dei Champions Pack: saranno riservati agli abbonati alla Serie A 2022-23 e comprenderanno tutte e tre le partite casalinghe della prima parte del torneo.



LE MODALITA' DI ACQUISTO - Per acquistarli occorrerà andare online sul sito ufficiale club rossonero, oppure recarsi al Ticket Office di Casa Milan o accedere ai circuiti Vivaticket. Dal 17 agosto alle 12 fino al 23 agosto alle 23.59 la vendita sarà riservata agli abbonati Serie A della stagione 2022-23, e gli abbonati potranno acquistare il mini pack confermando lo stesso posto dell’abbonamento Serie A; dal 24 agosto alle 12 al 25 agosto alle 12, e gli abbonati che non hanno confermato il proprio posto in precedenza potranno cambiarlo nei settori liberi o confermare il proprio posto se ancora disponibile. Il prezzo di partenza per assicurarsi i Champions Pack, che saranno caricati sulla Cuore Rossonero, è di 84 euro e si riferisce al Terzo Anello Rosso Centrale.