José Mourinho è convinto che allenerà Zaniolo almeno fino al termine della stagione, Tiago Pinto si augura di no. Perché arrivare a un anno dalla scadenza del contratto senza aver trovato un accordo per il rinnovo potrebbe diventare un rischio troppo grande per la Roma che dalla cessione di Nicolò intende ricavare quella liquidità necessaria per rinforzare la rosa.il raggiungimento di un determinato numero di presenze e la qualificazione alla prossima Champions League.- Il Milan osserva con grande attenzione consapevole di avere il totale gradimento di Zaniolo che preferirebbe restare in Italia rispetto alla possibilità di giocare in Premier League.Un’operazione simile a quella fatta tre anni con il Chelsea per Tomori. Massara e Maldini sanno che la Roma vuole vendere Zaniolo in questa sessione, uno spiraglio si può aprire tra qualche giorno. Ora per il Diavolo è il momento dell’attesa…