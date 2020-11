In casa Milan il rinnovo del contratto più semplice e meno urgente sembra essere quello di Simon Kjaer, che arriverà a scadenza all’età di 33 anni. Come si legge su Tuttosport, con il difensore danese si potrebbe ragionare su un rinnovo anno per anno. A gennaio Paolo Maldini potrebbe proporre l'allungamento di un'altra stagione ancora alle stesse cifre: 1,2 milioni di euro.



Invece non sembra esserci pronta una proposta per rimanere all'argentino Mateo Musacchio, in scadenza di contratto a giugno.