Il Milan si muove seriamente per il classe 2000 statunitense Sergino Dest, in forza al Barcellona: le condizioni di Florenzi non sono incoraggianti, dunque Pioli ha chiesto un rinforzo last minute per la fascia. Era stato proposto Odriozola, l'ingaggio del quale però è troppo alto e non c'è apertura da parte del Real Madrid a contribuire in parte,



FUMATA BIANCA IN SERATA - Rimanendo in Spagna, la soluzione si chiama Dest, che arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L'affare è stato definito in tempi rapidissimi, Pioli ha il suo nuovo terzino destro da alternare a capitan Calabria. Il giocatore è atteso in mattinata in città.