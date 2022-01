Il Milan batte il primo colpo di questa sessione invernale: si tratta di Marko Lazetic, attaccante classe 2004 che in Serbia paragonano al primo Dusan Vlahovic e che arriva a titolo definitivo dalla Stella Rossa. Il club rossonero crede parecchio in questo colpo per il futuro al punto da investire 4 milioni di euro più 1 di bonus e il 10% sulla futura rivendita per portarlo a Milano e bloccando anche il secondo e ultimo slot a disposizione da extracomunitario per il mercato.







VISITE MEDICHE- Lazetic è arrivato alla clinica privata La Madonnina per iniziare le visite mediche con il Milan. Il club rossonero ha superato la concorrenza di Zenit, Salisburgo, Fiorentina e Torino. Per il talento serbo è pronto un contratto fino al 2027.