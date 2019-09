Il fondo Elliott, proprietario del Milan, investe. Non nel Milan, però: il fondo americano, infatti, ha investito 3,2 miliardi di dollari in AT&T. Questo il comunicato dell'investitore a stelle e strisce: "Elliott crede che attraverso iniziative facilmente realizzabili – maggiore attenzione strategica, migliore efficienza operativa, una struttura formale di allocazione del capitale, e una maggiore leadership e supervisione – AT&T possa raggiungere i 60 dollari per azione di valore entro la fine del 2021".