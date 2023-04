Dopo l’abbuffata contro il Napoli, venerdì 7 aprile il Milan torna a San Siro per sfidare l’Empoli, alla ricerca di quella continuità di risultati che nel 2023 latita. Proprio il successo contro i partenopei può dare lo slancio giusto agli uomini di Stefano Pioli, secondo i match analyst, che vedono il segno «1» rispettivamente a 1,41 e 1,40, mentre il «2» oscilla tra quota 7,95 e 8; il pareggio, infine, paga 4,75 volte la posta. Per quanto riguarda la previsione sui gol che verranno segnati, il segno Over è nettamente favorito sull’Under, rispettivamente a 1,75 e a 2,08. Leggermente più equilibrata per quanto riguarda la giocata Gol/No Gol, in virtù anche dei 25 gol subiti dal Milan in appena 17 partite nel 2023: il No Gol è comunque in vantaggio a 1,78, contro l’1,98 del Gol. Ad ogni modo, tra i risultati esatti il 2-0 è ritenuto quello più probabile, a quota 5,80, mentre l’1-0 paga 6 volte la posta giocata. Seguono il 2-1 e l’1-1 a quota 7.