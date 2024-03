Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: Jovic contro Niang

Il Milan ospita l'Empoli a San Siro nella 28esima giornata di Serie A: l'occasione per i rossoneri è quella di portarsi al secondo posto in attesa della gara della Juventus impegnata qualche ora dopo, i toscani invece vogliono rialzare la testa e continuare nella loro marcia salvezza dopo il ko interno contro il Cagliari.



Pioli cambia tra squalifica di Leao e turnover, ci sono Okafor e Jovic assieme a Pulisic e Loftus-Cheek in attacco. Si rivede Reijnders dall'inizio accanto a Bennacer così come Tomori con Thiaw al centro della difesa. Nicola si affida all'ex Niang supportato da Cambiaghi in avanti.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli.



EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Fazzini, Maleh. Cacace; Cambiaghi, Niang. All. Nicola.