Esordio amaro per Marko Lazetic. L'attaccante classe 2004 prelevato dal Milan lo scorso inverno dalla Stella Rossa fino a oggi era fermo a 0 minuti ufficiali giocati in maglia rossonera e tante sedute di allenamento con la prima squadra agli ordini di Stefano Pioli che non erano coincisi neanche con la convocazione in panchina per le gare di Serie A. Per questo la scoietà ha scelto di metterlo a disposizione di Federico Giunti e per la sua Primavera dove oggi, contro il Verona ha trovato i suoi primi minuti e l'esrodio ufficiale.e nei primi minuti si è subito mostrato propositivo nel cercare la profondità e sfruttare il suo fisico imponente. La sua gara è però durata soltanto 33 minuti perché in seguito ad uno scontro a centrocampoSfortuna, che si accompagna ad una condizione fisica, con protezione di palla, voglia di attaccare la profondità e anche un guizzo al 66esimo con dribbling a rientrare e destro secco parato dal portiere. A questo però va aggiunto cheprobabilmente dagli alti carichi di lavoro della prima squadra con cui si è allenato. Alti e bassi che certificano quanto detto da Pioli nelle ultime conferenze: