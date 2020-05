“Fue una desgracia con suerte”, dijo a Referí el volante, quien está internado luego del accidente doméstico en el que también sufrieron quemaduras su esposa y la prima de ella https://t.co/8wgJMpxddo — Referí (@Referiuy) May 5, 2020

Mathias, ex centrocampista del, è stato protagonista di un gravissimo incidente domestico. Come riporta la stampa uruguaiana, infatti, l’attuale giocatore delsi trovava nella sua casa di Montevideo quando, molto probabilmente, la stufa è esplosa, procurando lesioni gravi alle sue gambe.Nella sua casa, le fiamme sono divampate per tutte l’abitazione e per mettere al sicuro la famiglia, Cardacio riportando così ustioni di primo e secondo grado alle gambe. Ora in ospedale, dovrà aspettare un bel po’ prima di tornare in campo.