Pomeriggio interlocutorio sul fronte Jean Onana per il Milan. Il Bordeaux è stato chiaro: prenderà in esame solo offerte a titolo definitivo. Una volontà che mal si sposa con quella del club rossonero, intenzionato a prendere il centrocampista classe 2000 con la formula del prestito con diritto di riscatto.



CAMBIO DI ROTTA? - Il Bordeaux per Onana chiede 6 milioni più uno di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Al momento il Milan non ha ancora presentato un’offerta che si avvicini a questa richiesta. Sullo sfondo rimane la candidatura di Vranckx, previsti nuovi contatti con gli intermediari per il giovane talento del Wolfsburg.