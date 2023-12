Matteo Gabbia torna al Milan a gennaio, ora è tutto definito. Il difensore centrale classe '99 era stato fin da subito la prima opzione per arginare l'ondata infortuni che ha flagellato la retroguardia, orfana per infortunio di Kalulu, Thiaw e ora anche Tomori, i pronostici non sono stati traditi. Gabbia rientra a Milanello subito, chiudendo con sei mesi d'anticipo il prestito al Villarreal, e sarà a disposizione di Stefano Pioli fin dalle prime battute del 2024, non avendo bisogno di un periodo di ambientamento sarà a disposizione non appena sarà possibile depositare i documenti (la finestra di mercato invernale apre il 3 gennaio, il 7 gennaio la partita con l'Empoli).



ASSE COL VILLARREAL - Gabbia aveva dato da subito la disponibilità al rientro, mancava l'ok del Villarreal arrivato in queste ore dopo i contatti con il Milan. Un asse, quello con il Submarino Amarillo, già forte e che potrebbe presto portare a nuovi affari: le due dirigenze infatti hanno parlato anche di altri giocatori, non per gennaio ma per la prossima estate. Intanto chiusa l'operazione Gabbia, i rossoneri si assicurano il primo innesto per la difesa e possono lavorare ora a un secondo colpo per rinforzare ulteriormente il reparto nella finestra invernale con diverse opzioni valutate, da Kiwior e Lenglet a Kehrer e Mukiele.