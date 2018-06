Nella consueta rassegna stampa mattutina, Il Milan commenta, sul proprio sito ufficiale, quelli che sono i titoli dei giornali. Questo quello che si riferisce alla nascita del Milan femminile, con la società rossonerà che ha preso il posto del Brescia vice campione d'Italia: "Un nuova squadra rossonera, da vivere con passione e senso di appartenenza. Il lato femminile del calcio sta entusiasmando il Paese dopo la qualificazione ai Mondiali e in questa dorsale si inserisce la scelta del Milan. Non solo un segno dei tempi in movimento e delle novità nello sviluppo delle società calcistiche, ma la dimostrazione di una visione a 360 gradi da parte del Club. Il titolo sportivo rilevato dal Milan è reduce da uno spareggio scudetto. Forza Rossonere!".