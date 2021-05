Valentina Giacinti, capitano del Milan femminile, ha pubblicato un post dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Roma: "Sono fiera di questa squadra, del suo carattere e del nostro percorso. Abbiamo lasciato tutto in campo per 120’ e questo ci permette di uscirne a testa alta. Questa sconfitta ci fa male, ma sono sicura che ci farà crescere e ci farà tornare la prossima stagione con una motivazione in più pronte a lottare per raggiungere nuovi obiettivi. Orgogliosa di indossare questa maglia, di difendere questi colori e la loro storia".