Milan, Ferguson e Thiago Motta osservati speciali a San Siro

Daniele Longo

Sabato sera alle ore 20:45 a San Siro il Milan riceverà la visita di quella che è la vera rivelazione di questo campionato, il Bologna. Una partita che avrà un valore specifico non solo per le ambizioni di classifica delle due squadre ma anche per i possibili sviluppi sul mercato. Zirkzee, Thiago Motta e Ferguson sono da tempo osservati dal club rossonero, il punto nel nostro focus video: