Il Milan ha grande fiducia nella possibilità di trovare un accordo per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, ma secondo Tuttosport si sta comunque cautelando nel caso in cui non riuscisse a chiudere con la punta svedese. Il piano B prevede due opzioni: o l'acquisto di ​un attaccante di esperienza, come per esempio lo svincolato Mandzukic, a cui affiancare o un vice più giovane, oppure un esterno "alla Rebic" che possa giocare su entrambe le fasce e all'occorrenza da punta.