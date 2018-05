Dopo Juventus-Verona (ieri alle 15) e Genoa-Torino (oggi alle 15), alle 18 il programma di Serie A prevede sei partite in attesa di Lazio-Inter e Sassuolo-Roma, i due big match finali delle 20.45. Alle 18 spicca l'impegno del Milan, che ospita la Fiorentina a San Siro in un match cruciale per il raggiungimento del sesto posto in classifica. Piazzamento che vorrebbe dire niente preliminari di Europa League (previsti per la settima classificata). Il Milan di Rino Gattuso deve difendere il punto di vantaggio sull'Atalanta, impegnata in contemporanea sul campo del Cagliari (in piena lotta per non retrocedere). Milan a 61, Atalanta a 60 e Fiorentina a 57 punti.



LE COMBINAZIONI - Per Bonucci e compagni, attualmente sesti in classifica con un punto di vantaggio sull’Atalanta e già certi della qualificazione al torneo, una vittoria vorrebbe dire niente preliminari. Con un pareggio bisognerebbe invece attendere il risultato dell'Atalanta: qualora arrivasse un successo di Gomez e compagni sarebbe sorpasso. Discorso simile in caso di una sconfitta del Milan con la Fiorentina: oltre che in caso di vittoria dell’Atalanta a Cagliari, i rossoneri – in virtù degli scontri diretti a favore della squadra di Gasperini - perderebbero il sesto posto anche se i nerazzurri dovessero pareggiare in Sardegna. Situazione molto più complicata invece per la Fiorentina, attualmente ottava a tre punti di distanza dall’Atalanta. Per sperare di accedere alla prossima Europa League, i viola dovrebbero sbancare San Siro con parecchi gol di scarto e sperare che gli uomini di Gasperini crollino pesantemente a Cagliari: qualora le due squadre arrivassero a pari punti, infatti, conterebbe la differenza reti, in quanto gli scontri diretti sono pari. Attualmente la situazione vede in vantaggio i nerazzurri (+19) rispetto ai viola (+12).



STATISTICHE E PRECEDENTI OPTA - Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di campionato contro la Fiorentina (2V, 2N), dopo aver perso in cinque delle precedenti otto (1V, 2N). E in particolare il Milan ha vinto le ultime due gare casalinghe di Serie A contro i viola, dopo aver collezionato tre sconfitte e un pareggio nelle precedenti quattro. Per la prima volta nella sua storia in Serie A il Milan chiuderà cinque campionati consecutivi fuori dalle prime cinque posizioni della classifica. Il Milan ha perso solo una delle ultime otto gare di campionato, ma in questo parziale ha pareggiato ben cinque volte (2V). La Fiorentina ha vinto in quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (1P), segnando in ognuna di queste quattro vittorie almeno due gol. Il Milan è una delle due squadre di questo campionato (insieme al Torino) a non aver mai perso dopo essere andata in vantaggio nel punteggio: 17 vittorie e quattro pareggi in 21 partite. La Fiorentina contro il Cagliari ha subito il suo settimo gol su punizione indiretta, record negativo in questo campionato. LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso



FIORENTINA (3-5-1-1): Sportiello; Vitor Hugo, Pezzella, Milenkovic; Chiesa, Benassi, Cristoforo, Dabo, Biraghi; Saponara; Simeone. All. Pioli