Prosegue la lotta scudetto con l'Inter, domenica alle 15, per la 35a giornata di Serie A, il Milan scende in campo con la Fiorentina per consolidare la vetta della classifica.



LE ULTIME - Pioli recupera Bennacer e lo rilancia dal 1', dubbio tra Kessie e Brahim Diaz. Per Italiano il ballottaggio riguarda l'attacco: Cabral in vantaggio su Piatek.



Milan-Fiorentina - domenica ore 15 (diretta streaming su Dazn)



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné.