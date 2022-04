annuncia un nuovo ed entusiasmante traguardo, diventando la. In occasione di, esclusivamente nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa), sarà possibile assistere alla gara all’interno della stanza di Lega Serie A presente nel metaverso di The Nemesis.Tutto questo grazie a TIM e alla collaborazione con ConsenSys e The Nemesis, si legge nel comunicato. Lega Serie A si presenta come pioniere di questa fase storica in cui le innovazioni tecnologiche aprono la strada a rivoluzionarie possibilità di trasmissione, che permettono di raggiungere e coinvolgere sempre più giovani tifosi in tutto il mondo., dove gli utenti potranno inoltre interagire con le diverse funzionalità presenti nella stanza durante la partita.“Abbiamo scelto di trasmettere per primi una partita di calcio nel Metaverso perché riteniamo la frontiera dell’innovazione tecnologica esiziale per una Lega moderna come la Serie A --. Middle East e Nord Africa (MENA) rappresentano per noi un’area strategica per la presenza dominante della generazione Z e per la particolare recettività verso le novità. Continua così un percorso iniziato con l’emissione dei primi NFT a maggio 2021 e proseguito con la realizzazione dell’International Broadcasting Centre di Lissone. Ringraziamo TIM e The Nemesis per la collaborazione nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo”.è un termine coniato da Neal Stephenson in Snow Crash, libro di fantascienza cyberpunk, descritto come una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. Il Metaverso combina insieme vari elementi di tecnologia unendo vari mondi come la realtà virtuale, la realtà aumentata dove gli utenti possono interagire tra loro all’interno di un universo digitale.- Il metaverso e il calcio sono due mondi destinati a incrociarsi più e più volte nel futuro. Alcuni giocatori hanno già approcciato a questa nuova realtà incuriositi e interessati. Il primo in assoluto ad aver investito in questo universo parallelo èprimo calciatore al mondo a comprare un'isola nel metaverso come ci aveva raccontato in una nostra intervista esclusiva un paio di mesi fa ( QUI ).