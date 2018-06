Un altro cambio della guardia all’interno dello staff tecnico del Milan: i rossoneri si preparano a salutare Alfredo Magni e a dare il bentornato a Valerio Fiori, il quale sarà il nuovo preparatore dei portieri. Questo addio non farà altro che alimentare le voci su una possibile cessione di Donnarumma, poiché può essere percepito come un segnale di discontinuità che andrebbe a cambiare determinati equilibri tecnici e psicologici.



Valerio Fiori, ex terzo portiere rossonero dal 1999 al 2008, infatti, tornerà a ricoprire questo ruolo dopo averlo già fatto tra il 2008 ed il 2016. Proprio lui aveva visto muovere i primi passi di Donnarumma anche se quest'ultimo era particolarmente legato a Magni, giunto al Milan tre anni fa grazie a un’intuizione dell’ex amministratore delegato, Adriano Galliani. Tra i suoi successi anche la valorizzazione di Alessandro Plizzari, il quale potrebbe essere il titolare della Squadra B del Milan.