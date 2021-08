Il Milan sta per chiudere per Alessandro Florenzi. Il club rossonero, dopo aver aspettato il ritorno da Londra di Tiago Pinto, che ha regalato alla Roma l'erede di Edin Dzeko, ha trovato la quadra del cerchio con la società capitolina. Come appreso, infatti, da fonti vicine ai giallorossi, il laterale ex Paris Saint-Germain diventerà un nuovo giocatore del Milan in prestito con diritto di riscatto.



Prestito oneroso, da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 4: il Milan, che ha tenuto fede alla sua linea, è pronto, quindi, a chiudere per il terzino destro, in grado di alternarsi a Davide Calabria e non solo, visto che l'ex Crotone ha dimostrato in carriera di saper ricoprire più ruoli. Dopo giorni di contatti e colloqui, si vede la fumata bianca: Florenzi, salvo sorprese, sarà un nuovo giocatore del Milan!