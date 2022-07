Portare il calcio nella nuova dimensione web 3.0. E' questo l'obiettivo di, primo marketplace nazionale per l’acquisto di non fungible token legati al Made in Italy.Dopo essere diventato uno dei calciatori 2.0 più attivi sui social con più di 4,5 milioni di follower,acquisendo quote della piattaforma creata da Marco Capria e Achille Minerva.Florenzi ha commentato così l'ingresso nella Blockchain: “Un tempo i calciatori erano solo calciatori. Poi sono arrivati i social ed è stata la svolta per avvicinarsi ai fan e costruire veri e propri brand personali.. Quando Marco e Achille mi hanno raccontato il loro progetto ho subito intuito, oltre al loro valore e la loro serietà, la possibilità di realizzare un progetto di livello e portare gli utenti, più in là del calcio, in un mondo digitale a tre dimensioni dove immergersi e avere esperienze uniche. Da imprenditore credo che il Metaverso abbia reinventato l’architettura delle aziende concedendo nuovi flussi di business”."Siamo davvero orgogliosi di avere Florenzi nel nostro team - hanno detto i fondatori di ItaliaNFT, Achille Minerva e Marco Capria -, e allo sport in genere, non solo come intrattenimento ma come opportunità di nuove esperienze, online come offline".