Il Milan continua a sondare il terreno per Emerson Royal, terzino destro brasiliano classe 1999. Vanno avanti i contatti con l'agenzia che cura gli interessi del ragazzo di proprietà del Barcellona ma, attualmente, in prestito biennale al Betis Siviglia. Un profilo molto gradito al club rossonero che lo ha seguito costantemente nel corso della stagione.



NODO PREZZO - Nei giorni scorsi il Milan ha contattato il Barcellona per avere informazioni più dettagliate sulla situazione di Emerson Royal. C'è stata un'apertura alla cessione del ragazzo ma in questo momento la valutazione da 30 milioni di euro spaventa il club rossonero. Anche perché, in caso di interruzione anticipata del prestito, il Barcellona dovrebbe pagare una penale da circa 9 milioni al Betis che ha già messo in preventivo un addio nel corso dell'estate. Sul talentuoso esterno nato 21 anni fa a San Paolo ci sono anche Newcastle, Benfica, Bayer Leverkusen e Tottenham.



PRIMA LE CESSIONI - Emerson resta uno dei primi nomi in lista, insieme a Denzel Dumfries, per rinforzare la catena di destra del prossimo Milan di Ralf Rangnick. In attesa di capire se il Barcellona concederà uno sconto rispetto alla prima richiesta da 30 milioni, il club di via Aldo Rossi dovrà prima cercare di piazzare uno tra Davide Calabria e Andrea Conti.