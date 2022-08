Ore di riflessione in casa rossonera in questi ultimi giorni di mercato. Tra difensore e centrocampista, il Milan sta cercando gli ultimi tasselli per completare una rosa che sappia difendere il titolo di campione d'Italia.



CAMBIO - Maldini e Massara stanno orientandosi per un cambio di strategia. La nuova priorità è quella di prendere un difensore centrale a titolo definitivo. Ecco perché prende sempre più quota la pista che porta a Thiaw dello Schalke 04. I contatti con i tedeschi sono continui, filtra ottimismo con la possibilità di chiudere l'affare. Il giocatore potrebbe essere preso per una cifra sui 5/6 milioni di euro.



PROFILO - Quello di Malick Thiaw non è un profilo nuovo per il Milan. I rossoneri lo seguono da tempo e l'hanno osservato nella sua ultima stagione. Punto fermo dello Schalke 04 che ha vinto la Zweite Liga, la seconda serie tedesca, il classe 2001 ha scalato posizioni nelle gerarchie milaniste. Papà senegalese, mamma finlandese, il ragazzo ha scelto di giocare con la Germania, con cui vanta anche alcune presenze con le nazionali giovanili