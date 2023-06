Il Milan andrà all in su Davide Frattesi. Una scelta condivisa da Stefano Pioli che stravede per le qualità del centrocampista romano. Nelle idee del Diavolo, il classe 1999 è il profilo giusto per raccogliere il testimone di Sandro Tonali. E nei recenti contatti con il suo agente Beppe Riso il club rossonero ha memorizzato il gradimento totale del ragazzo.



MISSIONE POSSIBILE- Nelle prossime ore Sandro Tonali svolgerà le visite mediche per conto del Newcastle in Romania dal ritiro della nazionale azzurra Under 21. Una volta completato il trasferimento dell’ex capitan futuro ai Magpies, il Milan farà partire ufficialmente la missione per portare Davide Frattesi alla corte di Stefano Pioli.



IL PREZZO- Giovanni Carnevali gongola, su Davide Frattesi si sta per scatenare un’asta con Milan, Juventus e Inter in corsa. Il club rossonero però ha le idee chiare: Frattesi è un obiettivo concreto ma servono le giuste condizioni. Quaranta milioni sono considerati troppi e si dovrà trattare, magari inserendo qualche contropartita tecnica.