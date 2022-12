Hakim Ziyech resta in uscita dal Chelsea. Il poco spazio offertogli, in questa prima parte di stagione, e le grandi prestazioni fornite ai Mondiali in Qatar stanno proiettando il marocchino sempre più lontano da Stamford Bridge. Il Milan, da tempo interessato, però, sembra non essere più un’opzione. Secondo La Gazzetta dello Sport, a frenare la dirigenza rossonera sono le troppo alte richieste d’ingaggio da parte di Ziyech: 8 milioni a stagione.