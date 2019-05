Milan:



Donnarumma 7,5: mette la firma sul successo, dimostrando maturità e talento. Neutralizza Ciano dal dischetto al 5' del st sul risultato di 0-0, una parata che può valere una stagione. Come quella nel finale su un destro al volo di Valzania.



Abate 6: le lacrime nel pre-partita e al momento del cambio, in quella che è la sua ultima a San Siro con la maglia del Milan. Spinge molto ma commette l'errore che porta alla concessione del calcio di rigore per il Frosinone, unica macchia di una gara importante. (dal 39' st Conti s.v)



Musacchio 6: l'argentino ci mette concentrazione e buona precisione in fase d'impostazione.



Romagnoli 6,5: Trotta e Ciano vanno a sbattere contro un muro invalicabile eretto dal capitano rossonero. Non sbaglia nemmeno un intervento.



Rodríguez 6: qualche incertezza nella prima frazione, cresce nella seconda guadagnandosi la sufficienza.



Kessié 5,5: sbaglia tanti tocchi, impreciso come non gli capitava da tempo. In fase di non possesso dà il suo contributo nel tamponare le offensive del Frosinone.



Bakayoko 6: tra i più lucidi nel centrocampo rossonero. Smista il gioco con i tempi giusti, esce quando Gattuso decide di avanzare il baricentro della squadra. (dal 6' st Cutrone 5,5: si vede poco, non viene servito a dovere.)



Çalhanoglu 5,5: le idee non mancano di certo, ma è spesso impreciso nel realizzarle. Piccolo passo indietro rispetto a Firenze, palesa i soliti difetti in termini di continuità di rendimento.



Suso 7: la qualità nel Milan la mette quasi tutta il numero 8 rossonero. Una perla il calcio di punizione con il quale mette la parola fine sulla partita. Torna ad essere un fattore determinante per Gattuso.



Piatek 6,5: per un'ora abbondante sembra non avere più forza nelle gambe. Poi, alla prima palla sporca in area di rigore, torna al gol dopo 5 turni di stop. Sotto porta è infallibile. (dal 35' st Castillejo s.v)



Borini 6: un esempio per abnegazione e voglia di raggiungere il risultato. Cestina un'ottima occasione da gol a inizio secondo tempo, si riscatta con l'assist per il gol di Piatek.



All. Gattuso 6: per il bel gioco passare un'altra volta, ma dà la giusta scossa alla squadra con il cambio di modulo in corsa. FROSINONE



Bardi 6: un paio di uscite alte eseguite con sicurezza, nessuna responsabilità sui gol subiti.



Goldaniga 5,5: rimane troppo fermo in occasione del vantaggio rossonero. Unica crepa in una prova, tutto sommato, solida.



Ariaudo 6: buona marcatura su Piatek al quale concede poco.



Brighenti 6: il capitano dello spogliatoio non sfigura a San Siro.



Zampano 5,5: poca spinta e scarsa precisione al cross per l'ex Pescara.



Paganini 6: dinamico e sempre nel vivo della manovra. Gioca un buonissimo primo tempo.



Maiello 5,5: si preoccupa più di togliere spazio a Calhanoglu, limitando troppo la fase offensiva.



Sammarco 6: l'ultimo a mollare tra i ciociari, combatte come un leone su ogni pallone.



Beghetto 5,5: soffre forse l'emozione nel giocare in uno stadio importante, sbagliando anche le cose più semplici. (dal 29 s.t Valzania)



Trotta 5: prestazione da chi l'ha visto, non ne becca mezza. (dal 20' st Dionisi 6: si fa valere sul gioco aereo)



Ciano 4,5: un paio di scelte sbagliate nel primo tempo, calcia un rigore con scarsa personalità. (dal 32' st Ciofani s.v)



All. Baroni 5,5: voleva una grande prestazione a San Siro, di orgoglio e la trova solo nella prima parte del secondo tempo.