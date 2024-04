Milan, futuro in bilico per Adli?

10 minuti fa



La Gazzetta dello sport di oggi in edicola fa il punto su quello che sarà il mercato in uscita del Milan nella prossima estate. Olivier Giroud saluterà la truppa sicuramente per unirsi ai Los Angeles Fc, futuro in bilico anche per Luka Jovic. Attenzione anche alla situazione di Yacine Adli: è riemerso dopo tanto anonimato ma il Milan ha bisogno di certezze per tornare al top in Europa.