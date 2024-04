Milan, Gabbia all’intervallo: ‘Cercheremo una tattica per provare a vincerla’

19 minuti fa



Nell’intervallo di Juventus-Milan Matteo Gabbia parla a DAZN:



Ti sei ripreso dopo la botta alla testa? “Mi sono ripreso, fa male ma va bene”.



Come si fa a sbloccare una partita così? “Con concentrazione e convinzione. Ora nello spogliatoio parleremo per trovare una tattica per provare a vincere”.