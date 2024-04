Milan, Gabbia: 'Grande delusione, l'avevamo preparata al meglio... Metteremo il cuore nel derby'

Flop Milan in Europa League. I rossoneri non riescono nell'impresa di rimontare la Roma all'Olimpico. I giallorossi, in vantaggio per 2-0 dopo venti minuti e nonostante l'inferiorità numerica per un'ora, vincono 2-1 e accedono alla semifinale. Grande delusione per il Milan. A Milan Tv, al termine della gara, è intervenuto, difensore rossonero. Ecco le sue dichiarazioni dopo l'eliminazione.“Il mio gol non conta niente. C’è tanta delusione, volevamo uscire da Roma con un risultato diverso. C’è da rimboccarsi le maniche e da domani preparare al meglio con tutta l’energia e la forza alla partita di lunedì’ che è importantissima"

"Ci aspettavamo tutto e l’avevamo preparata nel modo migliore possibile. C’è la delusione perché volevamo fare qualcosa di diverso. Complimenti a loro"."Abbiamo creato, soprattutto dal trentesimo in poi. Oggi è andata così ed è inutile dire che potevamo fare più gol. Ormai questa è passata e dobbiamo guardare alla prossima""Una partita fondamentale e faremo tutto il possibile. Metteremo il cuore in campo".