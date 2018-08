L'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso ha dichiarato ai microfoni di Sky dopo la vittoria nell'anticipo di campionato contro la Roma: "Dopo Napoli c'era rammarico, ma non è stata una partita da buttare via. Ssiamo solo alla seconda partita di campionato, non si può parlare di svolta. Quest'estate ci siamo rafforzati, ma anche la concorrenza e quindi si è alzata l'asticella. Sono tranquillo perché conosco la qualità dei miei ragazzi. Non siamo ancora brillantissimi e comunque non possiamo dominare il gioco per tutti i 90 minuti, dobbiamo ancora diventare squadra e saper soffrire insieme. Fa piacere vedere tanti grandi ex intorno a noi, ma la carica dobbiamo darcela da soli e lavorare sempre con serietà. Biglia è fondamentale per noi, lo ha dimostrato anche oggi. Higuain ci fa giocare bene, ma dobbiamo servirlo di più e meglio in profondità. In coppia con Cutrone? Dipende anche dagli avversari, vedremo".