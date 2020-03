I problemi societari del Milan possono certamente aspettare, adesso il mondo intero è alle prese con problemi ben più difficili da affrontare. Ma non a lungo, perchéL'attuale direttore dell'area tecnica ha garantito la continuità aziendale, così come il direttore sportivo Frederic Massara, almeno fino al termine della stagione.Il Milan sta provando a rialzare un vaso che era andato in mille pezzi dopo l'allontanamento forzato di Zvonimir Boban. Non è scontato che questo desiderio si realizzi perché le divergenze sono rimaste inalterate.sia per quanto concerne sia le valutazioni su Rangnick che quelle sulla politica di un Milan composto prevalentemente giovani.La sensazione che è che le strade si separeranno nel prossimo mese di luglio perchéCome spesso abbiamo ricordatoConfermerebbe anche l'attuale direttore dell'area tecnica ma con un potere decisionale decisamente più limitato rispetto a quanto visto in questa stagione.I due dirigenti si sentono con regolarità, in attesa di un faccia a faccia chiarificatore. In attesa di mettere la parola fine al caos delle ultime settimane e iniziare a programmare l'ennesima rivoluzione degli ultimi anni.