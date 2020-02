Milan e Genoa in campo per obiettivi importanti: da una parte la squadra di Stefano Pioli che vuole continuare la rincorsa alla zona Europa League, dall'altra i ragazzi di Davide Nicola cercano i tre punti utili nella corsa salvezza. Per gli analisti il Milan è nettamente favorito, complice l'imbattibilità finora raccolta. I rossoneri, infatti, non perdono da sei sfide di Serie A contro il Genoa (e in quattro di queste non hanno subito gol). La vittoria milanista vale 1,68 mentre il pareggio è a 3,75. Difficile, se non impossibile, una sconfitta pagata 5,60 dai bookmaker. Un'altra statistica che conferma il successo dei rossoneri è quella relativa a due giocatori: Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Nel match valido per la 26esima giornata di Serie A la coppia che finora ha funzionato a meraviglia dovrebbe partire titolare. Entrambi i giocatori non hanno mai perso contro i liguri. Per Ibrahimovic quella di domenica sarà la sfida numero nove contro il Genoa: nei precedenti, cinque vittorie e tre pareggi, e una sua rete è a 4 volte la posta. Per il croato invece sono quattro le gare contro il Genoa, con due vittorie e due pareggi. L'attaccante del Milan è andato in gol per tre partite di fila; l’ultimo giocatore croato ad aver segnato per almeno quattro match consecutivi in Serie A è stato Igor Budan, con la maglia del Parma, nel novembre 2006. Ecco allora che si propone a 6,50 un altro suo gol nel lunch match di domenica, secondo Agipronews.